¡Tremenda rumba! Uribe y Pastrana celebraron al ritmo del vallenato

Hace pocas horas se conoció un video que es tendencia en redes sociales en el que se ve la tremenda rumba en la que estaba el expresidente Álvaro Uribe junto a el también expresidente Andrés Pastrana.

En el video se ve a Uribe bailando junto a Nohora Puyana de Pastrana, la esposa de Andrés Pastrana, el clásico 'Honda Herinda' de Rafael Escalona.

Los cantantes eran Iván Villazón y Jorge Celedónquienes ambientaron la fiesta.

Sin embargo, el video compartido en redes no tiene fecha, así que no es posible saber si es reciente o no.

Así mismo, en el video se ve a Andrés Pastrana grabando los alegres momentos de la fiesta.

Vea el video aquí: