Geisson Perea y el cambio que encendió la polémica en el clásico bogotano

La victoria de Millonarios sobre Independiente Santa Fe en el reciente clásico capitalino continúa dando de qué hablar. Una de las polémicas de la noche llegó por cuenta de Geisson Perea, quien fue sustituido iniciando la segunda parte, cambio que sorprendió a muchos, y además, con el equipo perdiendo por la mínima, dejó el campo lentamente.

En diálogo con El VBAR Caracol, Perea se refirió a la situación que generó polémica en redes sociales, reveló lo que le dijo a Wilson Morelo una vez terminó el partido y aprovechó para mandar un mensaje a los hinchas respecto al proceso Alfredo Arias.

"Para nadie es secreto que íbamos a enfrentar un gran rival, que iba a ser difícil. Nosotros estamos en un proceso de construcción, es tedioso hablar de esas situaciones, pero es la realidad de Independiente Santa Fe. Lo que nos tiene emocionados es que aún en ese proceso estamos dentro de los 8. Siempre digo que para que un equipo se consolide, necesita tiempo para formar una estructura, una metodología, para conectarse entre compañeros...Soy partidario de que si a uno le dan tiempo, se está más cerca de conseguir cosas", mencionó a modo de reflexión.

Respecto a la situación puntual de su salida, reconoció que no esperaba el cambio y su lentitud a la hora de salir obedeció a que estaba "procesando lo que ocurría", pero no tenía nada que ver con "generar polemica".

"Me pareció extraño y venía pensando muchísimas cosas. Por eso salí de esa manera. Ya cuando se acabó el partido, lo primero que hice fue acercarme donde (Wilson) Morelo para excusarme con él, debí haber salido de otra manera. En ese momento estaba asimilando lo del cambio. Me sentía cómodo y con energía. Fue esa reacción, pero no era algo de generar polémica. Iba procesando lo que había pasado, quería calmarme. Uno a veces pataletea y toda la cosa, pero en esa estaba pensando en salir tranquilo. No quería incomodar a nadie, ni a Morelos".

Sobre la razón de la sustitución dijo: "Físicamente estaba bien. Quizás el cambio era por el tema de la amarilla. Uno esas cosas debe respetarlas. Me pareció extraño pero tuvo que haber sido por eso".

Finalmente reconoció que en su carrera como futbolista profesional "trato de tener una comunicación proactiva con mis compañeros", todo con el objetivo de facilitar y acelerar el proceso de adaptación al grupo. "Para entenderse debe haber un diálogo y dejar el orgullo a un lado, dejar ese tipo de situaciones, ser humilde saber que estamos en pro de algo", concluyó.