¿Estamos viviendo en una simulación?, esto dice la ciencia

Uno de los ‘influencers’ científicos más seguidos en TikTok es Javier Santaolalla, doctor en física de partículas y uno de los divulgadores científicos de habla hispana más reconocidos de los últimos años por su trabajo en redes sociales.

En uno de sus videos, plantea una interesante pregunta: ¿y si el mundo no existe y todo es una simulación?.

El ‘tiktoker’ aclara que lo que va a explicar esta no es “una teoría loca” o un invento de esos que suelen rondar por internet y que no llevan a una verdadera respuesta. El científico plantea una hipótesis basada en el estudio de un filósofo científico.

Primero, pone como ejemplo el avance tecnológico al que ha llegado la animación y la conformación de universos enormes con detalles impresionantes dentro de programas de computadoras. La tecnología ha llegado a crear simulaciones extraordinarias que compiten con la realidad a un nivel nunca antes visto.

“Piensa por ejemplo en los Sims [popular juego de simulación]. Cada personaje tiene su movida, su historia, su vida. Claramente no existe, no es real, no es consciente de sí mismo. Pero, ¿qué pasaría si un día hacemos una simulación tan real, que esos personajes sientan?. Que seamos capaces de crear inteligencia propia. Un código que sea capaz de tener emociones, de tener percepciones, conciencia de sí mismo, de sentir que existen”, comentó.

En el ejemplo de este juego donde no solo se construye la casa del personaje, sino que también se le indica qué acciones tomar para que vaya “viviendo” su vida, comenta el caso hipotético de que este cobrara ‘vida’. ¿Qué pasaría con este personaje? y más importante, ¿qué pasaría con nosotros como creadores y controladores?.

Aunque parezca ciencia ficción, los adelantos tecnológicos nos podrían llevar a este punto. “En el fondo, un computador y un cerebro no son tan distintos. Si ese día llega, el día que seamos capaces de crear un ser vivo en el ordenador y finalmente lo ejecutamos…tendremos un problema”.

En este punto es donde la teoría del filósofo de Oxford Nick Bostrom, al afirmar que de ocurrir este suceso, se demostraría que nosotros mismos somos una simulación. “Si es posible de crear una conciencia en un ordenador y no se encuentra ninguna barrera para evitarlo, el ser simulado creará su propia simulación; y este otra más, y sus hijos más y más. Habrá tantos infinitos”, según lo plantea el filósofo.

Ante esto, Santaolalla se pregunta: “¿qué es más probable?, ¿que seas el real inicial o más bien uno de los simulados?. Esta pregunta es el punto central de la teoría de Bostrom, donde al abrir una posibilidad se puede generar fácilmente que el resultado cree otra posibilidad y así haría que la probabilidad de ser el origen de esto sea ínfima.

“Ser capaces de crear una simulación, te convierte a ti mismo en una simulación. Y que el mundo siga reglas matemáticas y el espacio y tiempo estén cuantizados, no ayudan”, concluye el científico dejando una sensación de incertidumbre sobre la pregunta original.

Ustedes, ¿creen que están en una simulación?