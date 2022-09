Científicos lograron medir la materia oscura desde casi el Big Bang

Uno de los divulgadores científicos más reconocidos de la comunidad de habla hispana en la web es el Doctor Fusión, que publicó hace poco un video explicando la noticia de que un grupo de científicos pudo medir la materia oscura yendo más allá de la teoría de la relatividad.

Para entender bien qué es eso de medir la materia oscura, el científico escribió un artículo para la revista Muy Interesante, de España, donde explica qué es la materia oscura. “La materia oscura puede referirse a cualquier sustancia que interactúe predominantemente a través de la gravedad con la materia visible”, explica el investigador.

La materia oscura no es fácil de entender a primera vista, el científico dice que este tipo de materia no interacciona con el campo electromagnético, no la podemos ver al no emitir luz y tampoco puede ser absorbida por otros materiales. Según investigaciones preliminares, este tipo de materia estaría formada por materia bariónica estándar, como protones o neutrones. “La materia oscura representa el 30,1% de la composición materia-energía del universo; el resto es energía oscura (69,4%) y materia visible “ordinaria” (0,5%)”, según explica el influencer.

En cuanto a los científicos que hicieron este descubrimiento, ellos son parte de un grupo multinacional de trabajo colaborativo entre grupos de investigación de la Universidad de Tokio, el Observatorio Astronómico Nacional de Japón y la Universidad de Princeton.

Este grupo de científicos usaron el CMB, (fondo cósmico de microondas por sus siglas en inglés), más distante para medir la materia oscura. Este método utiliza las señales de microondas del Big Bang para analizar galaxias de las zonas más profundas del universo. “Por primera vez, medimos la materia oscura desde casi los primeros momentos del universo", explica Yuichi Harikane, del Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio.

De esta manera, se pudo encontrar un método para investigar la naturaleza de la materia oscura que rodea a las galaxias vistas como eran hace 12.000 millones de años.