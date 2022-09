Amigo secreto saludable: alimentos para endulzar que no son dañinos

Aunque no lo parezca, dar regalos puede convertirse en un completo desafío, sobre todo cuando se trata de alimentos saludables. Lo anterior se debe a que un regalo puede significar el detalle perfecto para una persona, como aquel que no genere el mayor deseo por tenerlo. Los regalos son ese objeto que implican un significado especial y que pueden conllevar a sentimientos positivos en el momento en el que se dan, así como sobre quien lo entrega. No obstante, una mala decisión al momento de elegir qué regalar puede provocar que la persona que reciba el detalle se sienta mal.

Ahora bien, en Colombia una fecha especial es el Día del Amor y la Amistad, que se celebra cada tercer sábado de septiembre y que tiene como objetivo festejar la amistad y el amor, es como el Día de San Valentín, pero con la diferencia de que en esta fecha los amigos pueden también disfrutar el día y obsequiarse cosas.

En medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad es tradición jugar Amigo Secreto, el cual consiste en darse detalles con algunas amistades por varios días, de manera que quien recibe el regalo no sepa quién se lo obsequia. Para jugarlo solo es necesario que varios amigos se reunan y repartan de forma secreta los nombres por medio de papelitos. Por un par de días las personas se dan dulces o pequeños detalles y el Día del Amor y la Amistad se entregan un gran regalo, que en ocasiones suele ser solicitado por las personas.

De esta manera, en caso de tener que endulzar a una persona saludable y que se cuida mucho en términos de salud es aconsejable tener en cuenta lo siguiente:

- Revisar siempre que los alimentos o dulces no tengan muchas calorías.

- Se puede optar por alimentos bajos en azúcar o que sean tipo light.

- Es aconsejable comprar alimentos que no tengan gluten.

- Asimismo, se pueden considerar alimentos bajos en grasa.

Siendo así, algunas opciones pueden ser paletas bajas en azúcar, frutas, frutos secos. Postres hechos con ingredientes dietéticos, alimentos orgánicos, galletas de avena, barritas de proteína o snaks. Así como galletas con arroz inflado.