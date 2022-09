A raíz de la pandemia, se ha generado mayor conciencia sobre el rol que cumple la higiene en el bienestar y la salud de las personas, pues seguimos expuestos al contagio de enfermedades y virus igual o peores al Covid-19. Es por eso que en este episodio se abordan las principales estrategias para que los domicilios cuenten con las condiciones óptimas al llegar a los clientes.

Música de uso libre:

- Wolf Moon - Unicorn Heads

- Two of Us - Saidbysed

- Tropic Fuse -French Fuse

- Take Me Down To The Fashion Show - NoMBe

- Nine Lives - Unicorn Heads

Para descargar este episodio, clic aquí.