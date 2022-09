Senador Alex Flórez admite tener problemas con el alcohol: "necesito ayuda"

Luego de estar en el foco mediático por el reciente escándalo en el que el senador Alex Flórez apareció en un video en el que agredía verbalmente a un policía en el Hotel Caribe en Cartagena, el político publicó un video en su cuenta de Twitter reconociendo que tiene problemas con el alcohol.

"Estoy dándole la cara al país y asumiendo que me equivoqué", dijo.

El senador dijo que ya había varios "campanazos" en su vida a los que no le había prestado atención y aseguró que reconoce tener problemas con el alcohol.

"Me rehusaba a aceptar el problema. En el país no se le da la importancia a esto. He tocado fondo y el problema con el alcohol me ha traído problemas con mi familia, con amigos y con quienes han confiado en mi palabra en el proyecto político del país", admite.

Flórez aseguró que no supo manejar sus emociones y lamentó que existan personas que tomaran la situación de burla.

"Hace un tiempo inicié un tratamiento contra este problema y lo abandoné, creyendo que yo podía superarlo solo", explicó el senador.

"Necesito ayuda y he decidido retomar el tratamiento para apartar por siempre el alcohol de mi vida"

Alex Flórez enfatizó en el grave problema que supone el alcohol y extendió su apoyo a quienes tienen dificultades con este: "En el país hay muchas personas que sufren con esto y conozco la lucha interna que llevan, cuentan conmigo".

Finalmente reiteró sus disculpas por el escándalo que hizo en el Hotel Caribe: "Reiteró mis disculpas a la policía, a los patrulleros, al Hotel Caribe, a los cartageneros, a mis compañeros y compañeras del Pacto Histórico, al congreso y a todos ustedes".