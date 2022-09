Eduardo Sosa quiere su revancha en Millonarios: mensaje a Gamero

Deportes Tolima no pasa por un buen momento. Luego del subcampeonato conseguido en el primer semestre y la digna participación en Copa Libertadores, el equipo ibaguereño cayó en un bache del que no se ha podido levantar: nueve partidos jugados y una sola victoria.

Uno de los llamados a comandar la mejoría es Eduardo Sosa, volante que llegó para este segundo semestre en reemplazo del saliente Daniel Cataño. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el venezolano habló de cómo ha sido su acople al equipo y reveló cómo fue que se dio su paso de Millonarios al Tolima.

"Poco a poco me he sentido mejor. Cada vez me adapto más al estilo de juego, a los compañeros y eso se ha visto reflejado en el campo. Lastimosamente no nos ha acompañado los resultados", mencionó en un primer momento.

Justamente sobre la crisis en cuanto a resultados, comentó: "Por supuesto que hay preocupación. Desde que se perdieron los dos primeros partidos, desde ahí hemos tenido una seguidilla muy negativa y eso no es usual en el equipo. Sabemos que nos faltan cosas. Aunque sabemos que hemos venido jugando bien, no ha bastado para conseguir los resultados. Estamos haciendo todo para revertir la situación porque Tolima merece estar siempre dentro de los 8. Depende de nosotros".

A pesar del bache, Sosa aseguró que enderezarán camino de la mano del Hernán Torres, entrenador del que le avisaron es "muy exigente dentro y fuera del campo", antes de fichar por el club. Así mismo reconoció que "la exigencia es dura" en los entrenamientos con el objtivo de mejorar cada vez más.

Habló puntualmente del alcoholímetro que usa Torres para controlar a sus jugadores: "Todas las mañanas debemos soplar. No hemos tenido inconveniente con eso... Sí es peculiar, pero cada técnico tiene sus maneras y formas de trabajar. Sabrá y tendrá sus métodos y han funcionado porque es un técnico muy ganador que ha llegado a muchas finales".

Respecto a su pasado en Millonarios, reveló que fue una "sorpresa" su salida debido a que adelantó la pretemporada con normalidad y "de un día para otro" se dio el negocio con Tolima. Eso sí, dejó claro que le avisaron con anterioridad que se hacía una especie de canje con Cataño para sacarlo de la vereda azul (estaba en préstamo) y que con ello el equio pijao pudiera negociar directamente con Jaguares, dueño en ese momento de su pase.

Al final todo se dio sin problemas y el club compró el 90% de sus derechos por tres años.

Sosa no perdió la oportunidad para mandar un mensaje a Alberto Gamero y las directivas capitalinas ante un eventual regreso: "Por supuesto que me gustaría volver, quién no quiere jugar en los equipos grandes. Cualquiera quisiera jugar en Millonarios: un equipo con mucha historia, con grandes jugadores, un gran técnico. Si en algún momento se da la posibilidad, no me negaría, pero ahora estoy feliz en Tolima".