Emery elogió a Mojica, pero no lo ve debutando este fin de semana

Unai Emery, director técnico del Villarreal, destacó la llegada de Johan Mojica a su equipo, sumándose como refuerzo en el último día del mercado de pases en España. El estratega aseguró que le exigirá tanto en defensa como en ataque y advirtió que no sacará ventaja por su pasado reciente en el Elche, próximo rival en LaLiga.

Alfonso Pedraza ha sido titular tras la partida de Pervis Estupiñán al Brihgton de la Premier League, jugador al que Mojica llega a suplir y del que aseguró espera en las dos funciones del campo.

“Los laterales izquierdos deben ser ofensivos, Mojica las reúne y las tiene. Y en el apartado defensivo sabemos que deben ser importantes, algo que ha hecho muy bien Pedraza. Con Mojica tenemos que lograr que sus características estén y que nos lo dé en defensa”, comentó Emery en rueda de prensa.

Ante la molestia de Francisco Rodríguez, técnico del Elche, exequipo del colombiano y próximo rival en LaLiga, Emery se mostró comprensivo y aseguró que no tomará ninguna ventaja de la información que pueda tener Mojica, quien incluso no sería titular.

“No voy a utilizar nada de Mojica ni lo que pueda decirme del partido, al jugador no le voy a preguntar nada al respecto. Hemos trabajado el partido, por lo que no le vamos a utilizar para prepararlo. Además, no creo que vayamos a contar con él en este partido casi seguro. No está en mi mente prepara el partido con él", declaró.

Villarreal será el noveno equipo de Johan Mojica en su carrera deportiva y el quinto en el fútbol español.