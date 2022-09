Camello sobre ver jugar a Falcao: "es hacer un máster de delantero centro"

Sergio Camello, joven delantero del Rayo Vallecano que se sumó esta temporada a préstamo al club de Vallecas, no pudo ocultar su emoción ante el hecho de compartir equipo con Falcao García. El atacante de 21 años calificó al Tigre como su "ídolo" y aseguró que verlo entrenar y jugar es "hacer un máster de delantero centro".

"Me ha sorprendido. Ves a tu ídolo de chiquitito y le tratas con un respeto súper grande, con miedo, pero al final es una persona humilde y siempre con una sonrisa. Aún no me ha dado consejos, pero verle en el campo, cómo se mueve y define... Es hacer un máster de delantero centro", comentó Camello sobre el hecho de compartir vestuario con el samario, en una entrevista con Diario AS.

De los tres partidos disputados por el Rayo esta temporada, el jugador de 21 años ha sido titular en dos y Falcao en uno. Al respecto comentó el atacante: "ahora es con quien compito el puesto y lo haré con todo el respeto del mundo. Creo que estaremos alternando y cada uno aportaremos lo que mejor sabemos hacer y vamos a ayudar al equipo".

Sergio Camello pertenece al Atlético de Madrid; sin embargo, el equipo Colchonero ha optado por cederlo para que siga sumando experiencia y minutos.

Sobre la importancia de su familia, también con alguna experiencia como futbolistas, el joven añadió, refiriéndose nuevamente al Tigre:

"He llegado aquí porque me han ayudado mucho llevándome por el buen camino. Porque salgas en televisión, porque tengas mucho dinero o porque juegues con Falcao no eres más que nadie. Gracias a esa educación he podido acercarme un poco más a mi sueño".

Sergio Camello registra tres partidos con el Rayo Vallecano en la presente temporada, para un total de 126 minutos. Al igual que Falcao, el delantero español aún no se ha podido reportar con gol en el equipo.