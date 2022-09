Telescopio Webb captó las primeras imagenes de exoplaneta /

El telescopio espacial James Webb tomó las primeras imágenes del exoplaneta, que es un planeta fuera de de nuestro sistema solar con una gran gaseoso con masa entre seis y doce veces más grande a la de Jupiter.

El planeta, que es llamado HIP 65426 b, tiene entre 15 y 20 millones de años, lo que se traduce en que es un planeta bebé, eso si se le compara con nuestro planeta Tierra, que ya tiene 4.500 millones de años, con una distancia de 386 años luz de la superficie planetaria terrestre.

El telescopio Webb ve el universo en luz infrarroja, que es invisible para el ojo de los seres humanos.

"Este es un momento transformador, no solo para Webb, sino también para la astronomía en general", dijo Sasha Hinkley, profesor asociado de física y astronomía en la Universidad de Exeter, Reino Unido, en un comunicado.

El exoplaneta fue descubierto por primera vez en 2017 utilizando el Very Large Telescope del Observatorio Europeo del Sur y su instrumento SPHERE (Chile).

El exoplaneta está unas 100 veces más lejos de su estrella anfitriona que la Tierra del Sol, lo que permitió a Webb y separar el planeta de su estrella.

