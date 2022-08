Biden condenó los ataques a miembros del FBI tras allanamiento en Mar-A-Lago

El presidente Joe Biden criticó a los congresistas republicanos que piden retirar los fondos al FBI por la investigación contra Trump. Resaltó la importancia de la seguridad en el país y por el contrario presentó su plan para contratar más fuerza pública.

A pocos meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos donde se definirá si los demócratas continúan con el control de la Cámara y el Senado, o por el contrario pasa a manos de los republicanos, el presidente Joe Biden viajó a Pensilvania uno de los estados clave en las elecciones desde donde criticó a los republicanos MAGA en el Congreso.

Biden defendió al FBI en medio de las crecientes amenazas contra agentes luego del allanamiento a la residencia de Donald Trump donde encontraron cientos de documentos clasificados.

"Es repugnante ver los nuevos ataques contra el FBI, que amenazan la vida de los agentes", agregó que "no hay lugar en este país, ningún lugar, para poner en peligro la vida de las fuerzas del orden. Ningún lugar. Ninguno, nunca, punto. Me opongo a desfinanciar a la policía. Yo también me opongo a desfinanciar al FBI", dijo Biden.

Por el contrario, Biden propuso un plan para contratar más de 100.000 policías durante los próximos 5 años.

Asimismo el presidente se refirió al asalto del 6 de enero al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump, "no se puede estar a favor de la aplicación de la ley y a favor de la insurrección. No se puede ser un partido de la ley y el orden y llamar patriotas a las personas que atacaron a la policía el 6 de enero. No se puede hacer".

Recientemente Biden se refirió al extremismo republicano en el país, "toda la filosofía que sustenta" la agenda Make America Great Again es " semifascismo".