Cameron Díaz vuelve al cine con producción para Netflix

Cameron Díaz ha sido una de las mejores pagadas de Hollywood. En 2018 se retiró de la actuación para dedicarse a nuevos proyectos y a su vida familiar.

En 2015 se casó con el músico Benji Madden y desde ese momento, la actriz se ha visto apartada del foco mediático. A los 47 años anunció que sería mamá de una bebita llamada Raddix.

Ahora, en su cumpleaños 50 cumpleaños, Cameron Díaz aseguró que vuelve al cine con la comedia 'Back to action', que se estrenará en Netflix y que protagonizará junto a Jamie Foxx.

Díaz y Foxx ya habían trabajado juntos en 'Un domingo cualquiera' y en el remake musical de 'Annie', última película que rodó la actriz.

Durante su ausencia, la actriz también publicó un libro llamado "The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time", junto a la también actriz Sandra Bullock.