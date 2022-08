Se estrena la película colombiana ‘El árbol rojo’

Este jueves 1 de septiembre llega a salas de cine la nueva película del director bogotano Joan Gómez Endara titulada ‘El árbol rojo’, una ‘road movie’ con toques dramáticos, que cuenta una historia sobre las relaciones familiares, con unos personajes entrañables que contrastan con las dificultades que tienen que enfrentar en el camino, teniendo un viaje por un país muy poco compasivo y fragmentado, pero surge la compasión y el amor como la única esperanza para sus personajes.

Uno de estos personajes es Eliecer, interpretado por Carlos Vergara, quien en dialogo con Caracol Radio revela como construyó su personaje en ‘El árbol rojo’, “fue un gran reto para mí como actor, es lo primero que he hecho con esta metodología, ya que el director no me dio el guion completo, yo llegué a esta película y no sabía que iba a grabar el día siguiente, me daban las escenas en la noche y así fue todo el rodaje, fue un acercamiento de ir construyendo al personaje a medida que se realizaba el viaje, esto era novedoso, vengo del teatro que de alguna manera uno ensaya y lo que se ve es el resultado de ensayo error, aquí construí y me permitió vivir desde el alma lo que le estaba sucediendo a Eliecer”.

Con respecto a sus compañeros de actuación, la niña Shaday Velásquez como Esperanza y Jhoyner Salgado como Toño, Carlos dice, “Shaday es muy talentosa y creo que hicimos empatía es la escena y detrás de la escena, nos fuimos compenetrando y construyendo una relación de amistad y cariño que permanece afortunadamente. Jhoyner le ponía el sabor a estos tres personajes y al viaje, creo que era indispensable que estuviera él con su personaje en la película”.

‘El árbol rojo’ está producida por Sonia Barrera Gutiérrez y Viviana Gómez Echeverry y al son de gaita los tres protagonistas van destruyendo esos muros invisibles que tienen el poder de esconder sus emociones, transitando por carreteras de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Santander y Cundinamarca. ‘El árbol rojo’ llega a salas de cine en Colombia el jueves 1 de septiembre, más información en las redes sociales de la película.