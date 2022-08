Mamá de Galán: "Cuando gana todos están ahí, cuando pierde lo critican"

No paran las repercusiones respecto al histórico triunfo de Daniel Galán sobre Stéfanos Tsitsipás en el US Open. El tenista santandereano avanzó a segunda ronda logrando un hito para el deporte colombiano.

Sobre la importantísima victoria, Doris Riveros, madre del colombiano, habló en 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Destacó el trabajo que ha adelantado su hijo durante estos años y reveló cómo vivió el duelo en el Estadio Louis Armstrong.

"Estoy muy orgullosa, feliz de los logros de Daniel. Es un orgullo aunque todo el tiempo pierde o gana, entonces uno se acostumbra a eso. Cuando gana, todo el mundo está ahí; cuando pierde, lo critican. No saben el trabajo, la disciplina, todo lo que Daniel hace, es un gran ser humano porque se lo enseñamos en la casa. Feliz y muy contentos", refelxionó en un primer momento.

En dicho sentido reveló que el deporte ha sido "una tradición familiar" y justamente reveló desde que Danie dijo que quería dedicarse al tenis profesional desde que era niño. "Todos tenemos sueños y como padres toca apoyarlos. Los sueños se hacen realidad", completó.

También se refirió a la decisión que tuvo de que Danuel y sus hermanos fueran vegetarianos: "Todo el mundo estaba en contra mía y los pediatras me regañaban porque me decían que no iban a crecer, que iban a ser desnutridos. Si uno toma la decisión de algo, toca hacerlo bien y lo decidimos en familia. Toca cuidar la dieta entonces les cocino, estoy pendiente de ellos y siempre han estado saludables... Ellos son vegetaranos, pero Daniel se esta haciendo vegano".

Sobre el duelo frente a Tsitsipas, Doris dijo que estuvo presente en el estadio junto a su esposo, a pesar de que prefiere ver los partidos desde su casa. "Él quería que yo viniera aunque soy muy nerviosa… Allá me puse el tapabocas y me puse a rezar el rosario en voz alta por los nervios. Mi esposo sí es de lo más tranquilo", mencionó.

Así mismo contó que le sorprendió ver tanto apoyo para su hijo en el estadio e incluso su esposo estuvo todo el tiempo hablándole a Daniel.