Juan Portilla, contra los críticos: "Todos merecemos una oportunidad"

Juan Camilo Portilla se ha convertido en el bastión del mediocampo en América de Cali. De la mano de Juan Carlos Osorio, el joven volante se adueñó del puesto en el once titular y ahora con Alexadre Guimaraes se convirtió en inamovible. Justamente su gran desempeño lo llevó a ser renovado por tres años más e incluso el club compró el 50% de su pase.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Portilla valoró la mejoría del equipo en el presente torneo, enalteció las virtudes de Guimaraes y aprovechó para recordar las críticas recibidas cuando se anunció su fichaje desde Alianza Petrolera.

"Hemos venido mejorando mucho. La mano del profe' se ha visto mucho en el equipo. Venimos haciendo buenos partidos en los que no se nos han dado los tres puntos, pero se ve al equipo más sólido, compacto en cada línea empezando por la seguridad defensiva. En el último cuarto de cancha nos ha faltado efectividad para marcar, pero estamos contentos por hacer las cosas bien. Tratamos de seguir consolidando la idea del profe', sacar los resultados y pelear los primeros lugares", mencionó.

Justamente sobre Guimaraes reconoció que "no lo conocía", pero desde que se hizo cargo del club "se acercó a mí, me habló" porque valoraba su trabajo cuando Osorio era el entrenador. "En este poquito tiempo aprendí mucho de él, me ha dado indicaciones en cuanto al funcionamiento que quiere que yo desarrolle en la posición y por eso mis actuaciones hasta ahora", complementó.

Las buenas presentaciones lo han llevado a ganarse la continuidad en el cuadro vallecaucano hasta 2025, aspecto que "me deja contento porque es un reconocimiento a que se han hecho las cosas bien".

Finalmente mandó un mensaje a los hinchas que critican las contrataciones del equipo cuando los jugadores "no tienen mucho nombre" y/o llegan desde un "equipo pequeño".

"Nosotros estamos representando a un equipo muy grande como América y así hayan nombres o no sabemos la responsabilidad de jugar en este equipo. Todos somos conscientes de dónde estamos. Cuando llegué se habló mucho de mí porque apenas empezaba mi carrera, venía de un equipo pequeño pero todo el mundo tiene derecho a una oportunidad y si se trabaja bien, con amor, la cosas salen bien. Soy un claro ejemplo de que si no tienes mucho nombre, pero das todo de ti pues las cosas marchan bien", concluyó.