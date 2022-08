José Borda: "El VAR en Colombia está mal, pero puede empeorar"

Por: José Borda

Demasiadas son las quejas que se han escuchado por estos días del VAR, las ultimas fueron del juego Tolima vs Equidad y las hizo su técnico Hernán Torres.

El videoarbitraje pecó dos veces en ese juego, una, al no corregir en el penal que dio el árbitro cuando la falta fue afuera del área y la otra, en un segundo penal por mano de Mosquera, acción donde el video arbitraje debió intervenir pues, el balón le llegó al jugador vinotinto enviado por su compañero Quiñones, increíblemente en las dos acciones no participó John Perdomo, quien ejerció como VAR. Que en un partido de Primera División donde hay tecnología arbitral se cometan esos errores es inaudito.

Esta ha sido una constante en el uso de la tecnología en la Liga colombiana, hay acciones donde el VAR llama y el árbitro no le hace caso y otras en que no lo llama para situaciones tan evidentes donde el juez necesita el apoyo, miden mal el fuera de juego trazando perversamente las líneas; sin embargo, no es la tecnología la que anda mal, son quienes la operan y quienes capacitan a los que la manejan.

Se creyó que si retiraban a Wilson Lamoroux como director del VAR las cosas cambiarían; no obstante, no pasó nada y no pasó nada porque Imer Machado tomo ese rol y ahí se agrandaron los problemas, como dice el dicho popular: “el niño que llora y la mama que lo pellizca”.

El videoarbitraje no anda bien, eso lo dice todo el mundo, las constantes equivocaciones de procedimientos y lo más grave es que repiten dos y hasta tres veces a un VAR con el mismo equipo, alguien dijo y es verdad “pareciera que hay un menú para escoger encargado de su preferencia”, los jueces se equivocan en la cabina y en cambio de castigarlos los repiten y siguen esos árbitros blindados e intocables por los instructores.

Lo otro es que esos observadores VAR que nombran para que supervisen el trabajo en la cabina (VOR) no están cumpliendo su función y por el contrario se están metiendo en la toma de decisiones, cuando les está prohibido.

También se han quejado por el mal trabajo del VAR en los medios de comunicación, Alianza Petrolera, Águilas Doradas, el Bucaramanga, Santa Fe, Nacional, Junior y Millonarios; mejor dicho, casi todos los clubes. Lo malo de esto es que la protesta queda ahí, no toman ningún correctivo, creo que los actuales miembros del comité ejecutivo de la FCF están acuerdo con todo esto por su silencio cómplice y, creo que la Comisión de Árbitros, cuyo presidente es Armando Farfán y los demás integrantes son enredados por la Comisión Técnica que encabeza Imer Machado para que no hagan cambios de instructores y todo siga igual.

Este semestre es decisivo pues habrá descenso, cupos a las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 y, por supuesto, el campeón, donde habrá más susceptibilidad y más dudas con la "famosa tecnología arbitral", así que en manos de los dirigentes está el camino a seguir. El VAR en la Liga colombiana está mal, pero puede ser peor; porque en cada fecha no paran los escándalos.