Polo Polo se retractó de sus declaraciones contra Francia Márquez

A través de su cuenta de Twitter, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo publicó un comunicado donde se retracta de afirmar que la vicepresidenta, Francia Márquez, sea “estafadora, ladrona, propietaria de minas de oro en el Cauca y que su campaña haya sido apoyada por el ELN”.

La publicación del político viene como parte de un acuerdo conciliatorio acordado en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El corto comunicado fue luego acompañado por un video en el que sigue criticando a la vicepresidenta por, según él, recibir auxilios del Ingreso Solidario en medio de la Pandemia.

“Manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea una estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno, también de que sea propietaria de minas de oro en el Cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia”, dice el mensaje publicado por el influencer.

En el video que también publicó en redes, Polo Polo afirma que sus declaraciones la hizo en un marco de campaña política donde hubo “agresiones de parte y parte”, para luego poner unas declaraciones de la mandataria afirmando que él quiere “usurpar los espacios de la gente negra”.

El hoy representante avalado por el Consejo Comunitario De Comunidades Negras Fernando Rios Hidalgo Elegua, sigue afirmando que se basa completamente en su derecho a la libertad de expresión para hacer sus afirmaciones y no tener que “pedir disculpas” por ellas.