Los reparos de la MOE al proceso de elección de magistrados del CNE

La elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral es una de las tareas que tiene el Congreso. Este miércoles se tenía previsto avanzar en ese proceso, sin embargo, luego de varios aplazamientos de la sesión para distintas horas de ese mismo día, finalmente se trasladó para el próximo martes.



El aplazamiento de la sesión está relacionado con la ausencia de acuerdo entre los partidos en relación a la conformación de las planchas y la puja por el número de asientos a los que aspiran algunas colectividades en ese órgano electoral.



En medio de lo que ha venido ocurriendo, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, aseguró que a esa ONG le preocupa la manera en que se está adelantado el proceso de elección de los magistrados, y los criterios para la postulación de los aspirantes.



“Nosotros habíamos solicitado que las organizaciones políticas priorizaran los principios democráticos sobre los intereses partidistas y claramente esto no está ocurriendo. Al menos tres temas tenían que haberse tenido en cuenta para este proceso de elección y es no tener candidatos al Consejo Nacional Electoral que hubieran sido candidatos a cargos de elección popular tanto en las elecciones locales como en las elecciones que acaban de pasar a Congreso, Presidencia y Consultas; no haber sido miembros de los órganos directivos de las organizaciones políticas y obviamente tener una experiencia comprobada en temas politico electorales (..) y hay un criterio pues que se caía de su peso, pero tampoco ha sido teñido en cuenta y es que no tengan investigaciones, no porque no respetemos la presunción de inocencia, que obviamente es un principio que para la MOE es absolutamente importante, sino como un mensaje de ética política”, aseguró Barrios.

Añadió que lo que se está viendo en el Congreso es que “están primando los intereses partidistas sobre los principios democráticos, que volvemos nuevamente a la figura de volver políticos magistrados y magistrados que tienen la responsabilidad no solamente de gobernar los proceso electorales sino también tener todas las facultades de vigilancia y control sobre las organizaciones políticas”.



Insistió en que se debe hacer una reforma a la “arquitectura electoral” del país.