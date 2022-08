Disidencias bajarían sus armas si ejército se dedica a realizar labores humanitarias

A propósito del reciente video que habría publicado las disidencias de las FARC en donde afirman que bajarían las armas si el ejército se dedica a realizar labores humanitarias; el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que mientras que no haya una expresión concreta de buena voluntad las fuerzas públicas seguirán con sus acciones.

“Aquí hay una disposición concreta y es que la Fuerza Pública tiene que continuar cumpliendo con sus obligaciones constitucionales. Solo en la medida en que haya esa expresión de buena voluntad, concreta y material, podemos empezar a diferenciar los términos de relación en el accionar”, dijo en el Club Militar.

Señaló que la paz es un proceso de construcción colectiva y que debe hacerse con todas las partes que están involucradas en el conflicto, especialmente los grupos armados.

“Todo esto de la paz no significa debilidad. La paz no es una rendición del Gobierno, no es una rendición de las Fuerzas Militares, es un proceso de construcción colectiva en la que tiene un papel trascendental todos los actores de las organizaciones ilegales…deben hacer una manifestación concreta de voluntad de negociación o de acogimiento”.

Reiteró que esto seguirá los nuevos lineamientos que se ordenan por parte del presidente Gustavo Petro, con la seguridad humana.