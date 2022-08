Artic Monkeys anunció el lanzamiento de su próximo álbum

El nuevo álbum de la banda llevará por nombre 'The Car' y su lanzamiento será el próximo 21 de Octubre, con esto se puede deducir que en su presentación en Colombia el 17 de noviembre ya podrán escuchar las nuevas canciones de la agrupación.

Además, la banda, en una presentación en vivo el pasado martes en Suiza, presentó un adelanto de lo que será la primera canción que conoceremos del álbum titulada ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’.

El álbum contará con 10 canciones y ya se conocen los nombres:

01 There’d Better Be a Mirrorball

02 I Ain’t Quite Where I Think I Am

03 Sculptures of a Anything Goes

04 Jet Skis on the Moat

05 Body Paint

06 The Car