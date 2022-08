Ureña, molesto con Tulio Gómez: "sus declaraciones fueron desafortunadas"

El volante chileno Rodrigo Ureña le salió al paso a las declaraciones de Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, quien aseguró este miércoles que tanto él como Michael Rangel le habían expresado su deseo de regresar al equipo. Ureña aprovechó su aclaración para recordar cómo fue su salida del cuadro vallecaucano.

Gómez declaró al periodista Petiso Arango que Ureña y Rangel le habían comentado en el Aeropuerto El Dorado, meses atrás, su deseo de volver al América. Además añadió que no era lo mismo jugar ante 2.000 espectadores que ante 30.000 e incluso dijo que los dos jugadores eran del gusto del técnico Alexandre Guimaraes.

Ante esta declaración, Rodrigo Ureña escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, calificando las declaraciones de Tulio Gómez como "desafortunadas" y recordando que el equipo "no tuvo ningún problema" con que él se marchara.

"Mi agradecimiento y cariño con América de Cali es de conocimiento público y siempre será así. Agradecido de todo lo que pude lograr con el equipo y de las oportunidades que me dieron y también de Don Tulio Gómez por confiar en mí, sin embargo, sus últimas declaraciones fueron desafortunadas, ya que, nunca hemos tenido ese tipo de conversaciones aún más cuando fue el club quien no tuvo ningún problema que me fuera al no ser considerado parte del proyecto deportivo", escribió el chileno.

Y concluyó: "Agradecido de América de Cali, de su gente y de todo lo que me entregaron y lo que pude entregar, sin embargo, hoy mi presente es el equipo que represento, mi cabeza está puesta acá y mi compromiso es total con El Deportes Tolima y su cuerpo técnico, ya que, fueron quien confiaron en mí".

Rodrigo Ureña ha disputado 37 partidos con el Deportes Tolima en lo corrido del 2022, entre Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores.