"Qué fue lo que se hizo": Le dicen a Mara cifuente por radical cambio

La modelo transexual Mara Cifuentes es recordada por ser una de las participantes de 'La Agencia' del Canal Caracol, reality show que le sirvió de trampolín para ser más reconocida en el país y para obtener más seguidores en sus redes sociales. Ella suele subir contenido a su cuenta de Instagram sobre su trabajo en el modelaje, pero la reciente foto dejó estupefactos a algunos fans.

Lo que sería una foto modelando podría pasar desapercibida, pero un pequeño detalle, que resulta dar mucha importancia a la apariencia de la modelo, dejó a uno más de uno estupefacto y es su cabello.

La modelo posó en dos fotos con el cabello muy corto en comparación a como lo tenía, que le llegaba hasta la parte inferior de su espalda.

Aunque muchos resaltaron el cambio de forma positiva, no faltó quienes dijeran que no les gustaba el cambio de la modelo para nada. Algunos de los comentarios negativos desaparecieron, no se sabe si fueron borrados por sus escritores o por la misma modelo.

Estas son las fotos de Mara Cifuentes con el cabello corto: