Padres piden despedir a profesora por su ‘atractiva’ apariencia

“Es una distracción para nuestros hijos” dicen los padres de un pequeño colegio de New Jersey, Estados Unidos, por la maestra de arte que tienen sus niños.

La maestra es reconocida en Instagram por subir fotos que resaltan su ‘voluptuosa’ figura, llegando a más de 700.000 seguidores en esta red social.

"Los maestros que aman enseñar, enseñan a los niños a amar aprender”, comentó en uno de sus post luego de haber recibido críticas de algunos padres de familia. Para ella, siempre ha sido un desafío que la tomen en serio en su trabajo por su figura y su vida personal en las redes sociales, pero enfatiza que al dar clases siempre usa “ropa apropiada”.

“No he tenido una sola queja de los niños, ellos no tienen ese tipo de pensamientos. El problema va en los padres”, comentó la maestra en otra publicación.

"Yo trabajé por años para convertirme en la mujer que soy hoy. Fuerte, exitosa, amorosa, motivada, etc. Desafortunadamente, al ser una influencer es fácil para la mayoría de la gente descartar la inmensa cantidad de trabajo que toma llegar a donde estoy hoy.(...) Algunos olvidan el hecho que su falta de empatía puede llevarnos a perder el ingreso que usamos para sostener a nuestras familias o nuestro control emocional…”, compartió.

El colegio donde enseña esta profesora no se ha referido a la controversia, pero ha apoyado a la maestra manteniéndola en su puesto a pesar de las repetidas quejas.