¿Cómo funcionan las políticas de prevención en salud mental y adicciones?

Las políticas Nacionales de Salud Mental y la Política Integral para la Prevención y Atención del consumo de Sustancias Psicoactivas, son instauradas por el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de crear acciones que garanticen el derecho a la salud en especial de los grupos poblacionales priorizados como sujetos de las políticas formuladas.

En entrevista con Caracol Radio, Hilde Herrera, psicoanalista y especialista en manejo de adicciones, explico cómo funcionan y manejan dichas normas.

“Estas políticas están muy ligadas. Científicamente se descubrió que bien sea las enfermedades mentales pueden generar adicciones crónicas o viceversa, por lo cual las políticas están muy ligadas”, afirmó Herrera.

Asimismo el experto confirmó que en Colombia es obligación que cada territorio tenga sus propias políticas de públicas de salud mental, y se deben enfocar en la realidad y las problemáticas de los territorios.

¿Qué pasará con estas políticas en el gobierno de Gustavo Petro?

En este cambio de gobierno de Gustavo Petro, se espera que haya una mirada enfocada a la salud pública menos sancionatoria, es decir “no sancionar al adicto, pero si brindarle tratamiento, rehabilitación o prevención”, puntualizó.

“Estamos muy a la expectativa de que va a pasar. Más aún cuando se vienen posibles cambios al sistema de salud”.

Ya muchos entes territoriales venían avanzando en cuestión de prevención. No obstante, el gobierno tiene una postura más preventiva que curativa.

“Aun así no sabemos qué va a pasar con la persona que requiere una atención más especializada, es decir cuando el paciente ya es crónico y no necesita prevención porque ya requiere atención hospitalaria o especial”, el especialista confirmó que todavía hay intriga y no se sabe qué va a pasar.

¿La prevención de consumo y las políticas de salud mental aportan a la paz en Colombia?

“Definitivamente. Colombia ha venido evolucionando en las últimas dos décadas y nos encontramos ahora con una realidad que se ha venido transformando".

Esta evolución se debe a que inicialmente Colombia era un país cultivador, productor y exportador de drogas. Ahora, también recibimos sustancias sintéticas como el tusi o ‘cocaína rosada’, y el MDMA (éxtasis).

“Los profesionales estamos preocupados con los niveles de consumo que se están dando de estas sustancias, realmente", puntualizó Hilde Herrera.