Están abiertas las convocatorias para la decimosegunda edición del FICS

Se aproxima la versión número 12 del Festival Internacional de Cine de Santander, que va del 27 de septiembre al 1 de octubre en Bucaramanga y están abiertas las convocatorias para los cineastas que deseen participar en este evento, el certamen recibe películas realizadas entre el 2021 y el 2022, a excepción de la Selección Oficial Colombia en Cinta que acepta obras desde el 2020, que se pueden hacer llegar a través de la página www.festhome.com.

Óscar Fonseca, director del Festival Internacional de Cine de Santander, sobre el festival dice a Caracol radio, “lamentablemente por pandemia en dos años no realizamos el festival, pero desde que Carlitos Muñoz empezó con nosotros quiso tener una base fuerte con semilleros de cineastas con los niños y esos niños han crecido y son los que dan el soporte para este festival, ya hace cuatro años y medio llego Sergio Cabrera al FICS y adicionalmente con su experiencia y ese son de trabajo que se maneja con él, hemos podido llegar a crecer con el festival”.

Las secciones competitivas del FICS 2022 son:



Selección Oficial Iberoamericana

Selección Oficial Colombia En Cinta

Iberodocumental

Selección Oficial De Cortometraje Iberoamericano

Competencia Regional de Cortometraje

Cine Sin Fronteras

Los seleccionados serán anunciados el próximo 15 de septiembre en la página oficial del festival www.ficsantader.com.