Se avecina una guerra de colosos globales del entretenimiento en línea entre Netflix, Disney y WBD.

Como resultado de la nueva empresa creada por Warner Bros y Discovery Channel, las apps de HBO Max (Warner) y Discovery+ se fusionarán en 2023 en un solo servicio y consiguiendo quizás duplicar a Netflix y a Disney+.

La fusión de las apps sería a mediados de 2023. Pero la fusión entre Warner Media y Discovery como nueva empresa fue completada el 8 de abril de 2022.

El nombre de la empresa es Warner Bros. Discovery, abreviado como *WBD*, una combinación de la propiedad insignia de Warner Media, el estudio cinematográfico Warner Bros, y la cadena de televisión de pago Discovery Channel.

Warner Media es la antigua "Time Warner". En la fusión, los accionistas de AT&T tienen 71% de la participación de la nueva empresa. El 4 de abril de 2022 se anunció un dividendo especial para dar a los accionistas de AT&T 0,24 acciones de WBD por cada acción ordinaria de AT&T que posean.

Se sabe que las dos empresas que se fusionan gastan más dinero anual en producción de contenidos que lo que invierten Disney, Netflix o Amazon, y que juntas alcanzan 400 millones de suscriptores en todo el mundo.

Warner Bros Discovery: "The stuff that dreams are made of" (El material del que están hechos los sueños).

