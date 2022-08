"No se gravarán las pensiones de menos de 10 millones”: director de DIAN

El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, aclaró este lunes 15 de agosto que las pensiones con un monto inferior a los 10 millones de pesos no tendrán impuestos.



“No se gravarán las pensiones de menos de 10 millones. 5,6 millones son la renta exenta, pero los 4,4 millones restantes o están gravados al 0% o son ingreso no constitutivo de renta. Al final, el resultado es que no se toca ninguna pensión de menos de 10 millones”, dijo Reyes.



El mensaje del director de la Dian, fue respaldado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en redes sociales: “Para que haya claridad sobre la propuesta de reforma tributaria en materia de pensiones”, dijo el ministro al comentar lo dicho por Reyes en redes sociales.

Sin embargo, la semana osada el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, dijo que la reforma tributaria propone imponer impuestos a las pensiones superiores a 8.400.000 millones de pesos.



“Esta reforma trae un impuesto para la vejez, es falso que sólo haya impuestos para pensiones superiores a 10 millones, pues realmente se gravarán todas aquellas superiores a 8.400.000 y las demás, superiores a 5 millones se afectarán con retención en la fuente, como saben las pensiones en Colombia son exentas de renta, sin embargo la propuesta de Gustavo Petro es que pasen de no pagar nada tarifas marginales del 19 al 39%, dependiendo su valor, y peor aún, todos los que tengan pensiones entre 5 millones y 8.400.000 tendrán una retención en la fuente con una tarifa marginal del 28%”, dijo Uribe.