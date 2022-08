Así trabajará María Isabel Urrutia por la Liga Femenina

La nueva ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, ya se refirió a la manera en la que afrontará una de las problemáticas más sonadas en los últimos días, que tiene que ver con la Liga Femenina, luego de que se decidiera, en Asamblea de la Dimayor, no realizarla para el segundo semestre.

En diálogo con La W, la ganadora de la primera medalla de oro para Colombia en unos Juegos Olímpicos, que ahora está al mando directivo del deporte en el país, destacó el hecho de encontrar una unión para garantizarle a las mujeres su participación en la competición.

"Hay un tema y nos toca unirnos todos en torno, no a la liga, porque ya existe, sino cómo les garantizamos a muchas mujeres que puedan hacer parte de la liga profesional en un acuerdo bilateral entre el fútbol y el estado. Para mí como feminista y mujer que me tocó vivir esos momentos de llegar un deporte que era netamente masculino, no es fácil. He venido trabajando con los actores que tienen que ver con el fútbol femenino", dijo al respecto.

Sin embargo, sobre las dificultades que se presentaban con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, agregó: "No es con ellos, es con la ministra de Trabajo, ellas tienen un tema laboral y es, de malas, si la liga profesional dura medio mes, tienen que pagarle el año completo".

A su vez, anunció que pretenden hacer una reestructuración sobre las leyes del deporte bajo un "compendio" y reveló la cifra cercana de 3.4 billones de pesos para la cartera.