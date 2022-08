¿Cómo quedó el sector ambiental luego de la presidencia de Iván Duque?

Dentro del balance que deja el gobierno saliente en materia ambiental, se destaca el fracaso en la reducción de deforestación frente al compromiso internacional de disminución de gases de efecto invernadero al 51% para el año 2030, este problema afectó significativamente zonas de parques nacionales. Además, el Gobierno actual cierra con un índice de 700 mil hectáreas deforestadas en el país y con un 5% más de deforestación que en el gobierno santos.

Caracol radio conversó con Camilo Prieto, vocero del movimiento ambientalista colombiano, y Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente y profesor de administración en la Universidad de los Andes. “La política de control de deforestación del gobierno Duque tuvo el gran fallo de enfocar la estrategia en la militarización de los focos en esta problemática. Hay que comprender que muchos de estos focos se dan por el desarrollo de economías ilícitas y también por el desplazamiento de múltiples poblaciones que buscan los bosques nuevas oportunidades de supervivencias y esto lo hacen a expensas de la deforestación” dijo Camilo Prieto.

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente saliente destacó la declaración de las áreas protegidas marinas y que el país incrementó la transición energética en energías limpias no convencionales por 100 veces su capacidad en ese campo para el país. “Uno de los logros obtenidos, pero con matices negativas es el cambio climático. Está bien que el presidente Duque haya tomado como objetivo la reducción a un 51% la emisión de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030, pero está mal que no haya condicionado parte de esa disminución a la ayuda financiera internacional tipo concesional como lo hicieron la mayoría de países en desarrollo y como lo había hecho Colombia en su anterior compromiso” agregó Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente y profesor de administración en la Universidad de los Andes.

Así, el balance en materia de medio ambiente deja una situación crítica para el país de la cual el gobierno entrante deberá tomar cartas en el asunto para mitigar y reducir los fuertes impactos ambientales