"Se trata de buscar la Paz total": canciller Leyva destaca propuesta de disidencias

Luego de que las disidencias de las Farc confirmaran, a tavés de un comunicado, su disposición de dialogar con el Gobierno del presidente electo Gustavo Petro para intentar un cese al fuego, el canciller designado Álvaro Leyva Durán destacó esta postura de los disidentes y abrió la puerta a tener también ese posible acercamiento.

"Se trata de buscar la Paz total. Vamos a tratar de que nadie quede por fuera. Se busca es la tranquilidad pública, y naturalmente la recuperación de las regiones cuando todo esto se manifieste. Obviamente hay un eje que está en todos los diálogos atravesado en el país, que es el tema del narcotrático", afirmó Leyva Durán.

Incluso, el funcionario designado dejó entrever que el tratamiento con las disidencias sería político y no como con bandas criminales. "¿Si son disidencias qué quiere decir? Todo está por desarrollarse. La intención es acabar con el problema de orden público, de tal forma que vamos a buscar soluciones con absolutamente todos. Es una paz integral".

En ese orden de ideas, el canciller reiteró que estas negociaciones serán para un acogimiento, pero enfatizó en que todo será producto de las conversaciones. "Una cosa es sometimiento, en donde yo me someto a las normas vigentes, pero otra es el acogimiento, donde hay unas propuestas y ellos verán si se acogen o no. Eso, naturalmente, es algo que está por desarrollarse; no es que haya una partitura, sino que tiene que ser producto del diálogo", concluyó.