Luis Suárez no ve como un problema tener competencia interna en el Marsella

Luis Javier Suárez fue presentado ante la prensa conjuntamente con los nuevos refuerzos del Olympique de Marsella de cara a la próxima temporada. El colombiano se refirió a lo que supone el nuevo reto en Francia y la rivalidad interna por la titularidad en la delantera, así como la capacidad para jugar en otras zonas del ataque.

El samario de 24 años, ya disputó su primer partido con el cuadro francés como titular ante el AC Milan, aunque no tuvo una buena presentación y fue sustituido por el polcao Arkadiuz Milik, uno de los principales compañeros con los que deberá competir por el puesto de delantero centro.

"Dentro del vestuario en cada posición hay una competencia sana y buena para seguir mejorando en el día a día para no bajar los brazos, aunque sea titular y si no lo eres trabajar el doble. No me supone problema tener muchos compañeros en la parte de arriba, todo lo contrario, me motiva más a trabajar para ganarme un puesto en el once titular", dijo al respecto teniendo en cuenta que jugadores como Cedric Bakambu, Salim Ben Seghir, Konrad De la Fuente, Ahamadou Dieng, e incluso se habla de la llegada de Alexis Sánchez, serán sus rivales por la posición.

Le puede interesar:

No obstante, resaltó la capacidad que tiene para jugar en otras posiciones del ataque: "Hay circunstancias del partido que las maneja el entrenador, si juego solo tengo la responsabilidad de llevar todo el peso del ataque, ser un delantero más completo, de referencia de coger balones para que el equipo salga, pero también tengo la fortuna de jugar bien con otro compañero o en cualquiera de los casos tirarme a una banda, no tengo ningún problema, tengo buen físico, me asocio bien y puedo jugar en cualquiera de las fases del juego.

Entretanto, se refirió a lo que será este próximo reto en su carrera: "Como jugador profesional uno debe estar preparado para todo tipo de retos y llegar al OM es un gran reto para mí, es un paso adelante en mi carrera, el otro día estaba disfrutando en el calentamiento, salir al estadio con más de 60 mil personas, estos retos motivan".

Suárez podría tener su debut oficial el próximo fin de semana en el inicio de la Liga Francesa ante el Reims. Es de mencionar que el club tendrá competición europea, luego de que se clasificara para la Champions League al ocupar el segundo puesto de la tabla.