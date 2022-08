Sebastián Montoya tras su firma con Red Bull: "Es un sueño hecho realidad"

El piloto Sebastián Montoya anunció recientemente su vínculo con Red Bull al programa de atletas de la compañía, de la que también hacen parte Mariana Pajón, Orlando Duque, entre otras figuras colombianas.

El joven, que corre en la Fórmula Regional Europea, habló en rueda de prensa sobre lo que significa entrar a este programa pensando en el futuro de su carrera. A su vez, se refirió a cómo es Juan Pablo Montoya como entrenador, lo que representaría una carrera de Fórmula 1 en Colombia y más.

Cambio de mentalidad tras el nuevo patrocinio

"Cambia un poco la vida como tal. Yo antes estaba trabajando para demostrarle a la gente que yo no era el hijo de Montoya, sino que yo era Sebastián Montoya y estaba aquí para demostrar mi carrera. Cuando era pequeño, mi tío tenía Red Bull en el uniforme y él me dijo 'tienes que ir rápido y un día lo vas a tener' y ya lo tengo en la cachucha, en la camisa, es un sueño real. Cambia la mentalidad de ser uno más, a ser el mejor, Red Bull no viene a terminar segundo o tercero sino a ser el mejor.

Posible próximo paso en su carrera

"El próximo año probablemente puedo brincar a la FIA F3, que son los carros más chiquitos, es una categoría que otros pilotos de Fórmula 1 han corrido. Es una categoría que finalmente estás corriendo en las pistas grandes los mismos fines de semana de F1, es un paso bastante grande porque el carro es bastante grande. El próximo paso probablemente sería la F3 y luego llegamos a F2 y después vamos a ver si me tienen una silla lista"

Juan Pablo Montoya como entrenador

"Mi papá como entrenador, es el que más duro me da porque corriendo en Europa, como el carro es grande, es más de ayudarnos un poco para poder ir más rápido, mi papá entrenador es bastante fuerte, me dio muy duro entrenando.

Mucha gente me dice que quiero ser como mi papá y yo respondo que es más como una guía, como uno tiene que manejar el camino. Soy muy competitivo con mi papá, desde el día uno hasta hoy. Es chévere tener esa competencia entre los dos y tenerlo a mi lado es increíble.

Fórmula 1 en Colombia

"Si Fórmula 1 puede eventualmente correr en Colombia, sería algo increíble, no solo como país sino para el deporte, ellos no saben lo que es Colombia para el deporte, si ellos traen la carrera aquí, mucha gente de Brasil, Argentina, Chile, toda la gente va a venir acá. Es una carrera más de la gente, no tanto como Mónaco, sino algo de la gente. Si lo traen a Colombia sería increíble y ojalá yo también pueda estar ahí".

Adaptación en el carro de la Regional Europea

"Mi estilo de manejo es de carros más rápidos, el F4 me costaba mucho a principio de año y no me sentía cómodo porque uno no sabía si el carro se iba mucho o poco. Ahora tengo un carro que no se disfruta manejar pero enseña a adaptarse. Ahora es tiempo de aprender y prepararme para el siguiente. Con el LMP2 con mi papá me sale muy fácil".

Lo que queda para la temporada 2022

"Las últimas tres carreras que faltan, son pistas bastante buenas para Prema y creo que podemos entender mucho mejor lo que tenemos que hacer. El año pasado hice una pole. Esperamos que la experiencia de F4 me pueda ayudar. De aquí al futuro me puede ir bastante bien, este año ha sido difícil porque han sido pistas diferentes por el ritmo, ha sido difícil pero he aprendido mucho también".

Montoya marcha en el décimo lugar del mundial de pilotos con 44 puntos, mientras que su compañero Dino Beganovic es el líder con 220 puntos. Sin embargo, el colombiano de 17 años es segundo en la clasificación de los novatos con la misma cantidad de unidades, a 15 del líder Leandro Fornaroli.