Luis Díaz, clave para la adaptación de Darwin Núñez en el Liverpool

Liverpool conquistó el primer título de la temporada 2022/23 luego de vencer al Manchester City por 3-1 en la Community Shield. En dicho compromiso, el uruguayo Darwin Núñez se reportó con su primer gol con la camiseta roja.

No obstante, el futbolista reveló en diálogo con ESPN que al principio su adaptación fue complicada, pero que con el paso de los días y las charlas con sus compañeros, entre ellos Luis Díaz, hicieron que se tomara confianza.

Le puede intertesar:

"En las primeras semanas me sentía muy nervioso, no me salía un pase. Fue muy difícil adaptarme, pero a medida que fueron pasando los tiempos me hicieron sentir muy cómodo. Tuve una charla con Salah que me ayudó muchísimo, con los brasileños y con Luis Díaz que hace poco que está aquí también", mencionó el joven delantero de 23 años.

Y es que la buena relación que se les ha podido ver al uruguayo y al colombiano dentro y fuera de la cancha, hace que se presente una buena sociedad en el ataque para Jurgen Klopp con el paso de los partidos.

Liverpool ya inició oficialmente su temporada con este título y ahora deberá preparar lo que será el debut por la Premier League, pactado para el próximo sábado 6 de agosto ante el Fulham, equipo recién ascendido.