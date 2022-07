Firmaremos lo que corresponda: Duque sobre curules de paz

Desde Leticia, Amazonas, el presidente Iván Duque señaló que está a la espera de que el Congreso de la República, apruebe la conciliación al proyecto que reglamenta las las 16 curules de paz en esta corporación.

El mandatario recordó que dicho proyecto fue presentado por su gobierno con mensaje de urgencia, por lo que se espera que se apruebe en el menor tiempo posible.

“Lo firmaremos lo más pronto posible, ese es un compromiso que ha enmarcado nuestro gobierno. Nosotros no solamente dimos el paso sino que hicimos la reglamentación, yo creo que ya superada la conciliación lo que procede de parte nuestra es firmar lo que corresponda y que podamos ver a plenitud esa voz y voto de las víctimas en el congreso”, dijo.

Por su parte el ministro del interior Daniel Palacios dijo que los retrasos sobre este proyecto fueron por obra del Congreso de la República, pues no se aprobó en las sesiones extra.

“Es importante mencionar que fue con mensaje de urgencia en la legislatura pasada que se presentó el proyecto, mensaje de urgencia radicado por el gobierno. Lamentablemente el Congreso de la República no aprobó las conciliaciones, no ha sido el gobierno el que se ha demorado, no pueden exigir una sanción si nisiquiera lo han aprobado”, dijo.

Palacios aseguró que “el balón está en la cancha del Congreso, no en el gobierno”; por lo que apenas llegue se mostrará la celeridad y el compromiso con las víctimas.