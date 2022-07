Nairo Quintana: "El premio más grande de mi carrera es el amor de la gente"

Nairo Quintana, el mejor colombiano de la clasificación general del Tour de Francia, agradeció el cariño de los aficionados colombianos durante la prueba francesa y toda su carrera, calificándolo como el mayor premio que ha ganado.

"A veces la gente se pregunta '¿Pero de dónde salen tantos colombianos?' y no entienden siquiera por qué Nairo y por qué no otro, simplemente no sé. El premio más grande que he ganado en mi carrera deportiva es el amor de la gente, yo creo que es esa representación que ellos tienen conmigo también, lo que representa Nairo es el colombiano de a pie, el colombiano que se levanta todos lo días a trabajar, a querer salir adelante y que sueña y quiere cumplir sus sueños", declaró un emocionado Nairo a ESPN al final de la etapa 21 de la carrera.

De su renidimiento en el Tour, manifestó: "me voy muy contento, muy feliz, he dado todo, he dado el máximo. Reafirma nuevamente que estamos en buena condición, que nos quedan buenos años y tenemos que seguir preparando fuerte, como bien habíamos dicho estos días, para seguir disfrutando, para seguir ganando y seguir emocionando a la gente".

Mientras que del recambio generacional del ciclismo colombiano, comentó: "Egan (Bernal) lo venía haciendo muy bien hasta su accidente, esperamos que retorne muy bien y luego los otros hacen sus pinitos. Estamos haciendo escuela, estamos haciendo formación para que se sigan dando o cosechando esos triunfos".

Nairo Quintana logró su cuarta mejor participación en un Tour de Francia, luego de terminar sexto en la clasificación general de la carrera y, de paso, logrando la mejor posición en la historia de su equipo, el Arkea Samsic.