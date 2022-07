¿Egan Bernal correrá La Vuelta?, esto dijo el director de la carrera

Javier Guillen, director de La Vuelta a España, se refirió, en diálogo con Caracol Radio, a tres de los grandes ciclistas colombianos de la actualidad. Guillen habló de la posibilidad de que Nairo Quintana y Egan Bernal estén en la edición de este año y se refirió a la situación de Miguel Ángel López, apartado de su equipo.

¿Egan Bernal volverá en La Vuelta?

“Oficialmente no, lo que sí sabemos es que Egan está haciendo una grandísima recuperación, también nos ha llegado que uno de sus propósitos era correr la Vuelta a España, pero ahora mismo no tenemos ninguna confirmación, está recuperándose de su gravísimo accidente y me imagino que antes de poder aceptar una grande tendrá que tener todas las garantías médicas. Creo que hará carreras antes para ver cómo se encuentra y de ahí no podemos decir nada, más allá de desearle una pronta recuperación y ojalá pueda recuperarse al 100 por ciento para su regreso al ciclismo esta o la otra temporada”.

Y Nairo...

“El equipo nos ha dicho que quiere que venga a La Vuelta, pero la oficialidad corresponde al equipo, eso se confirmará llegada la carrera. Pero hay que esperar cómo ha terminado el Tour, es algo parecido a lo de Pogacar que tendrán que analizar cómo están físicamente”.

La situación de Superman López

“La verdad que Superman López es un corredor que se ajusta muy bien a La Vuelta, es un ciclista de montaña, que le gusta el ataque y que el año pasado ganó la etapa de Gamoniteiro que es uno de los puertos más duros que tenemos ahora mismo en Europa y que se corrió en La Vuelta. Es verdad que él se encuentra en otras circunstancia, el equipo lo ha apartado hasta que todo esté claro. Me imagino que querrán tener una confirmación de si puede correr o no hasta que se aclaren los hechos que hemos visto publicados estos días".

Y añadió: "por mí parte espero que todo se aclare con normalidad y no vaya a más la cuestión, entiendo al equipo y sé que todavía no han tomado una decisión. Respetamos su decisión, la prudencia es la mejor herramienta y queremos a los corredores colombianos, pero entendemos que son otras circunstancias (...) Él venía a La Vuelta, pero con lo sucedido entiendo que su preinscripción queda suspendida, pero todavía tienen tiempo de poder activarla, aunque imagino que no lo harán hasta que se aclare los hechos”.

¿Pogacar ya confirmó su presencia?

“No, todavía no. Sabemos que La Vuelta está en su calendario, ya lo había dicho que quería hacer Tour y Vuelta, pero acaba de terminar un Tour. Ahora sabe lo duro que ha sido por su lucha y entrega constante de Pogacar, algo que hay que agradecer, esta semana se tomará la decisión, estamos confiados en que pueda venir, pero es una decisión de su equipo y del corredor”.