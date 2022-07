“No es cierto que haya una irregularidad en instalación del Congreso”: Roy Barreras

Ante la polémica denuncia que hicieron algunos congresistas sobre eventuales irregularidades que se habrían cometido en medio de la posesión del nuevo Congreso, el senador Roy Barreras quiso dar un parte de tranquilidad, asegurando que, en su concepto, toda la posesión se realizó debidamente.

“Para despejar cualquier duda sobre la instalación del Congreso, que lo fue además con el presidente Iván Duque en ejercicio, no es cierto que haya una irregularidad. El artículo 12 y 13 de la ley quinta establecen claramente que se crea una junta preparatoria, que específicamente será presidida por el Congreso saliente, por quien presidió el último Congreso. Lo dice taxativamente”, indicó.

Por lo mismo, añadió el congresista que “por supuesto eso es lo que permite instalar todos los Congresos en la historia. De lo contrario, nunca se habría podido instalar un Congreso, porque a las 3 de la tarde todos los senadores que terminan su periodo, ya no lo son; y los nuevos que llegan aún no lo son porque no se han posesionado”.

En ese sentido, reiteró Barreras que “la ley quinta prevé ese momento y ordena esa junta preparatoria, presidida en este caso por el presidente saliente Juan Diego Gómez. Se juramentó debidamente; el Congreso está debidamente instalado, juramentado y en pleno ejercicio de sus funciones”.

Lo que denunciaban los otros parlamentarios es que Juan Diego Gómez no podía haber presidido la instalación del nuevo Congreso debido a que él ya no es senador en ejercicio. Por eso es que hablan de un riesgo de vicios en la posesión y, específicamente, el juramento de los nuevos congresistas.