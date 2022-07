Gamero: "Ojalá que no salgan propuestas buenas por Ruíz y Llinás"

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, se refirió en rueda de prensa al futuro de Andrés Llinás y Daniel Ruiz, dos de los jugadores con mayor proyección del equipo y que más rumores han tenido en el presente mercado de pases. El samario aseguró que por ahora no tienen ofertas, pero dejó abierta la posibilidad de posibles transferencias.

"Lo de Llinás y lo de Ruiz que me preguntas, hasta el momento no hay una oferta que uno diga 'es que se van', pero también tengo que pensar una cosa, ellos son jóvenes y también tienen aspiraciones. Yo algo siempre he dicho en un equipo, si un jugador tiene una posibilidad de irse, es muy difícil tener a un jugador si no quiere estar, eso no quiere decir que ellos no quieran estar", comentó.

Al respecto añadió: "estando ellos con una posibilidad de irse a otra parte, a Europa o a otro fútbol, y estar aquí, no van a tener la mente aquí. Ojalá que no salgan propuestas buenas y se puedan quedar aquí. Hasta ahora tú ves que Ruíz está jugando y Llinás está jugando, porque no hay negociaciones por ellos, el día de mañana pueden que haya por ellos".

Ambos futbolistas bogotanos son titulares inamovibles y piezas claves en el funcionamiento de Millonarios. El volante ha sido pretendido por Botafogo de Brasil; sin embargo, no se ha avanzado en dicho tema.

Entretanto, sobre la lesión de Omar Bertel, Gamero explicó que se trata de una contractura, por lo que el lateral izquierdo estará entre 15 y 20 días fuera de las canchas. El equipo buscará un hombre en esa posición libre en caso de poder incorporarlo en la próxima ventana de pases.

De Óscar Vanegas, defensor central y último refuerzo hasta la fecha, comentó que ya llegó el transfer del jugador; sin embargo, esperan ponerlo a ritmo físicamente antes de su debut.