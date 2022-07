Miguel Borja integra su primera convocatoria con River Plate

River Plate dio a conocer la lista de convocados del entrenador Marcelo Gallardo para el próximo juego ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en la cual la principal novedad es la del delantero colombiano Miguel Borja, quien recibió su primer llamado con el club 'millonario'.

Luego de casi una semana de ser presentado como refuerzo, el delantero de 29 años podría tener su debut el próximo jueves por la fecha 9 de la Liga Argentina y convertirse en el colombiano número 16 en vestir la camiseta riverplatense.

Borja fue presentado este martes en una rueda de prensa, en la que resaltó la responsabilidad que tiene consigo mismo, la hinchada y el cuerpo técnico. A su vez, destacó la historia de los colombianos en la institución.

"La historia de los colombianos acá es muy buena. Hablé con Santos (Borré) hace unos días y me contó cómo era el grupo, que me iba a sentir muy bien, que había chicos muy humildes y eso me motivó. Hablé con Quintero también en todo lo referente a lo que viene para el futuro y tomé la decisión con mi familia. Agradecido con Dios por la oportunidad", comentó.

El equipo de Marcelo Gallardo no ha tenido un buen inicio de campeonato, ya que ha ganado dos partidos de ocho jugados, además empatar en otros tres y perder los dos restantes, lo que le permite ubicarse en la casilla 17 con 9 puntos, a 8 del líder, Platense.