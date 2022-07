Borja: "Tengo una responsabilidad enorme conmigo, la hinchada y el CT"

Miguel Ángel Borja fue presentado oficialmente como nuevo delantero de River Plate, en un evento donde estuvo acompañado de Pablo Solari y Rodrigo Aliendro, nuevos refuerzos del club, además del técnico Marcelo Gallardo y de Jorge Brito, el presidente.

Borja habló de su adaptación al equipo, los colombianos que han pasado por el la institución, su responsabilidad con el grupo y su anterior experiencia en el fútbol argentino con Olimpo, entre otras cosas.

Adaptación

“Me siento muy bien. Estos días han sido muy especiales para mí. Se ha venido trabajando muy bien con el grupo. Trabajando con el preparador físico y estar listo para cuando me necesite el ‘profe’”.

Colombianos en River

"La historia de los colombianos acá es muy buena. Hablé con Santos (Borré) hace unos días y me contó cómo era el grupo, que me iba a sentir muy bien, que había chicos muy humildes y eso me motivó. Hablé con Quintero también en todo lo referente a lo que viene para el futuro y tomé la decisión con mi familia. Agradecido con Dios por la oportunidad".

Su compromiso

"Una responsabilidad enorme conmigo, con mi familia, con la hinchada, con el cuerpo técnico que me dio la confianza y espero aprovecharla al máximo".

Reemplazar a Julián Álvarez

"Es un jugador que ha dejado una huella acá en la institución, yo vengo pensando en lo que le puedo aportar al equipo. Tenemos un excelente grupo para poder hacer historia, para de esa forma poder ocupar ese lugar que dejó el compañero que se fue".

Su primera experiencia con Olimpo

"Es un fútbol muy intenso, que se juega a otro ritmo de lo que se juega en Colombia o en otros países, eso marca la diferencia. Muy contento de estar aquí, el paso por Olimpo lo disfruté, ahora lo disfruto el doble. Con el grupo que tengo y el cuerpo técnico que tengo lo voy a disfrutar el doble".

Miguel Ángel Borja podría debutar con River Plate este jueves ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la novena fecha del campeonato argentino.