Cierre total, a partir del lunes en tramo de la vía Bogotá- Villavicencio

Tras la expedición de una nueva normativa, esta tarde el Ministerio de Transporte autorizó el cierre total, a partir del lunes y hasta el 6 de agosto, incluidos sábados, domingos y el festivo del próximo 20 de julio, de la vía antigua entre Pipiral y La Grama “sector Rompe Ejes”, para la construcción de un Box Culvert.

“Por esta razón las motocicletas y los vehículos que transportan mercancías peligrosas les será permitido el paso en forma controlada a través de los túneles Buenavista II y Bijagual II de la nueva calzada Chirajara – Fundadores”, señala el comunicado.

Precisamente los horarios serán 1:00 am, 4:00 am, 7:00 am, 10:00 am, 1:00 pm; 4:00 pm; 7:00 pm y 10:00 pm para el paso de motocicletas y a las 4:00 am; 10:00 am; 4:00 pm y 10:00 pm se permitirá el paso alternado de vehículos con mercancías peligrosa.