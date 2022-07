La energía geotérmica: aprovecha las altas temperaturas del interior de la Tierra para generar electricidad. Es una fuente 100% sostenible e inagotable, pero no se ha extendido mucho debido a la complicación que supone encontrar lugares profundos para hacer las perforaciones.

Islandia consiguió el 65% de su energía en 2016 a través de esta fuente ya que no necesita perforar a demasiada profundidad para generar calor.

Un nuevo sistema puede llegar a realizar pozos de 15 y 20 kilómetros con más facilidad que los métodos convencionales para cavar. La creación de esos pozos daría acceso a las altas temperaturas del interior de la Tierra.

La compañía Quaise Energy ha encontrado el lugar perfecto para poner a prueba este sistema de pozos geotérmicos: una antigua planta de carbón al norte del estado de Nueva York que sigue conectada a la red eléctrica y que tiene una turbina totalmente funcional. Quaise Energy busca empezar a producir electricidad en esta planta piloto desde 2026.

Este mismo sistema se podría utilizar en todas las plantas de gas y carbón del mundo.

Esperan desarrollar una tecnología eficiente para cavar o "vaporizar" un agujero de la profundidad necesaria para crear pozos geotérmicos.

¿Vaporizar? Usarán un girotrón.

El girotrón es una fuente de radiación de microondas de alta frecuencia y alta potencia. Se considera el primer dispositivo generador de rayos de microondas de alta frecuencia de la historia, perteneciente a la familia de los tubos de vacío.

El girotrón fue inventado por científicos soviéticos en El Instituto de Investigación Radiofísica (NIRFI) en Rusia . Es una clase de tubos de vacío de haz lineal de alta potencia que genera ondas electromagnéticas, cubriendo longitudes de onda desde microondas hasta el borde de la brecha de terahercios. Las potencias de salida pueden ser de kilovatios hasta 1 megavatios.

Un girotrón emite un máser, que es un amplificador de microondas por la emisión estimulada de radiación, un amplificador similar al láser pero que opera en la región de microondas del espectro electromagnético.

El término MÁSER es el acrónimo de Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. El máser es el precursor del LÁSER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), que funciona de forma similar, pero emitiendo luz visible.

Los girotrones se pueden diseñar para un funcionamiento pulsado o continuo.

La Geotermia y Geoeléctrica del Futuro / Girotrón y la Perforación Mecánica - Video recomendado.

La energía geotérmica es renovable. Se obtiene mediante el calor que proviene del interior de la Tierra. Es la misma energía que, de forma natural, crea fuentes termales, géiseres o volcanes. Se puede usar para calefaccionar, suministrar agua potable y para generar electricidad.

Según los estudios realizados por las empresas especializadas, con el 0,1% de la energía en el nucleo de la tierra, podría alimentar el consumo eléctrico mundial.

No es frácking, no se inyecta agua a presión ni se generan desplazamientos horizontales ni verticales de la superficie inferior terrestre. Simplemente, con la capacidad de perforar hasta 20Km de la superficie terrestre, se podrían instalar centrales eléctricas y térmicas alrededor del mundo, cuidando el entorno y medio ambiente, evitando llenar de placas solares y molinos de viento, la superficie terrestre.

El proyecto de Quaise Energy busca usar girotrones para cavar o "vaporizar" pozos geotérmicos y conectar antiguas plantas de gas y plantas de carbón para generar energía eléctrica

El documento del MIT.

Aprovechando la fuente de energía de un millón de años debajo de nuestros pies

Describe a Quaise Energy como una empresa 'Spin-out' del MIT, (Instituto Tecnológico de Massachusets), la universidad privada en Cambridge.

"Hay una central eléctrica de carbón abandonada en el norte del estado de Nueva York que la mayoría de la gente considera una reliquia inútil. Pero Paul Woskov, del MIT, ve las cosas de manera diferente".

Más adelante el artículo menciona también al CEO de Quaise Energy, Carlos Araque.

"Woskov y muchos otros investigadores han estado utilizando girotrones para calentar material en experimentos de fusión nuclear durante décadas. Sin embargo, no fue hasta 2008, después de que MIT Energy Initiative (MITEI) publicara una solicitud de propuestas sobre nuevas tecnologías de perforación geotérmica, que Woskov pensó en usar girotrones para una nueva aplicación."

La idea de Woskov es usar haces de girotrones para vaporizar rocas.

Para descargar este episodio, clic aquí.