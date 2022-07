Rivaldo: "Cuadrado seguirá siendo importante en la Juventus"

Juan Guillermo Cuadrado se encuentra realizando la pretemporada con la Juventus. El club de Turín incorporó para esta nueva campaña a jugadores como Paul Pogba y Ángel Di María, con los que pretende volver a ser protagonista en Europa y conquistar el título de la Liga Italiana.

Ante la llegada de dichos futbolistas al club, Rivaldo se refirió al papel que tendrá el jugador colombiano, destacando su aporte y el complemento que puede tener para lograr los objetivos.

Le puede interesar:

"Creo que Cuadrado seguirá siendo una parte importante del equipo italiano como lo ha sido durante todos estos años porque es un gran jugador, y tras el fichaje de estos dos grandes jugadores el equipo de la Juventus tiene muchas posibilidades de volver a ser campeón de Italia y hacer una mejor campaña de Champions la próxima temporada", comentó al respecto del antioqueño de 34 años que jugará su octava temporada en el club 'bianconero'.

Por otra parte, Rivaldo destacó la participación de la Selección Colombia en la Copa América.

"Por lo que he visto hasta ahora, me da la sensación de que Brasil y Colombia son los equipos más fuertes del torneo, por lo que no me sorprenderá verlos disputar la final", concluyó.