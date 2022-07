Falcao se plantea desde su experiencia ayudar al fútbol colombiano

Radamel Falcao habló en exclusiva con Caracol Radio. El delantero samario, entre tanto, se refirió a la importancia de construir un fútbol colombiano en el que los exfutbolistas puedan tener una relevancia en la organización de los campeonatos, así como la planeación de las selecciones.

"Soy partidario que los jugadores y exjugadores tienen que estar cerca de la organización de liga y selecciones, algo parecido a lo que ha realizado Argentina y que le dio un salto de calidad que la llevó a tener éxito rápidamente ganando la Copa América", comentó El Tigre.

Le puede interesar:

Por su parte, aseguró que se ha planteado poder tener una cercanía en el futuro con el fútbol colombiano, pudiendo aportar desde la base de la experiencia en Europa.

"Me lo he planteado, pero tiene que ver con el lugar donde vaya a vivir. Me gustaría aportar desde algún lugar para que el fútbol colombiano siga creciendo, poder darle algo de mi experiencia en Europa”, agregó.

Finalmente, resaltó la importancia de que se cree una Primera C en el fútbol colombiano.

"Estoy convencido de que es necesario que los jugadores se acerquen a la liga y la selección, que sean escuchados, y entre todos, dirigentes y exjugadores, hacer mejor a nuestro fútbol. Se necesita una Primera C para que sea más competitivo y los clubes no se relajen tanto, para que no se pierdan tantos jugadores en el camino. Son puntos que se necesitan para que nuestro fútbol siga creciendo. Eso hace más profesional al jugador y a los clubes, lo hace más competitivo. Vamos a ver qué pasa una vez que termine mi carrera", concluyó.