Rigoberto: "Nairo tiene mucha clase, pero a veces ustedes le dan muy duro"

Rigoberto Urán dedicó grandes elogios a su compatriota Nairo Quintana, al final de la etapa 11 del Tour de Francia, donde el boyacense terminó segundo y ascendió al quinto lugar de la clasificación general. Rigo destacó la experiencia y clase del líder del Arkea Samsic.

"Excelente, yo creo que una belleza. Nairo es un corredor que tiene mucha clase, siempre lo ha demostrado, es que ustedes a veces le dan muy duro por allá, pero Nairo es un corredor que tiene mucha clase y que ya ha estado muchas veces en el podio del Tour de Francia, que ya ha ganado el Giro, la Vuelta", comentó Urán en entrevista con ESPN.

Rigoberto Urán, muy en su estilo, añadió con autocrítica: "esperemos que pueda estar bien adelante, porque ni Martínez ni Rigo, ni chimba y media hicieron".

Pese al difícil momento que atraviesa en la carrera, el corredor antioqueño confía en poder recuperar su de desempeño en la carrera: "la idea es recuperar, uno no sabe cómo recuperar en carrera en un Tour de Francia y en Los Alpes, pero la idea es seguir dándole... Uno viene acá con unos objetivos, obviamente los objetivos van cambiando".

Finalmente, Rigo dijo de Nairo y su rendimiento: "hay que ir con cabeza fría, a uno ya con esta edad le toca correr con un poquito más de cabeza. No he visto la etapa, no he visto nada, pero excelente, yo creo que va muy bien".

Rioberto Urán figura en la casilla 30 de la clasificación general del Tour de Francia a 38'43" del danés Jonas Vingegaard, nuevo líder.