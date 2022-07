ONU incluyó a disidencias de las FARC Y ELN en lista negra por reclutar niños

En el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre “Los Niños y los Conflictos Armados” se verificaron 231 violaciones graves contra menores en Colombia, entre ellas el reclutamiento de 123 niños de entre 12 y 17 años como combatientes en el 2021.

Los niños fueron utilizados por los grupos disidentes de las FARC, aunque también hubo casos en el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Clan del Golfo. En total, según los datos oficiales, 31 niños fueron asesinados y 39 heridos de gravedad en el país, la mayor parte en Cauca, Chocó y Antioquia.

En el mundo la violencia contra los menores en países en conflicto, como el reclutamiento de niños soldados, asesinatos, mutilaciones, violaciones y secuestros, se mantuvo también en un alto nivel en 2021.

Según en un comunicado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres “los secuestros y violaciones y otras formas de violencia sexual contra la población infantil han subido trágicamente en 20%. Junto a Etiopía y Mozambique, Ucrania se sumó como país de creciente preocupación por los actuales enfrentamientos armados”, se lee.

Aunque este informe muestra gran parte de la violencia que se ha perpetrado contra los niños en el mundo, algunas organizaciones de derechos humanos dijeron no estar de acuerdo como Human Rights Watch (HRW).

“El secretario general no solo no incluyó a los perpetradores de los conflictos armados en Ucrania, Etiopía y Mozambique en su 'Lista de la vergüenza', sino que su informe no proporciona información significativa sobre las atroces violaciones a las que han sido sometidos los niños en estos conflictos” según Joe Becker, defensora de los derechos de los niños y directora en la organización.

En su "lista negra" o como se lee en el apartado del informe “la lista de la vergüenza” la ONU incluye a todos estos grupos armados, pero también a Ejércitos de varios Estados como Birmania, la República Democrática del Congo, Irak, Somalia, Sudán del Sur o Siria.