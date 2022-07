Se ha estrenado la serie de STARZPLAY, ‘The Girl From Plainville’

La plataforma de streaming STARZPLAY, ha estrenado su nueva serie ‘The Girl From Plainville’, una dramática historia basada en hechos reales, sobre un caso sin precedentes acerca de un suicidio a través de mensajes de texto, está protagonizada por Elle Fanning en el papel de Michelle Carter y Colton Ryan como Conrad Coco Roy III y Cara Buono quien interpreta a Gail Carter, la madre de Michelle.

La mini serie que semanalmente entrega un capítulo,

explora la relación de Michelle Carter con Conrad Roy III y los acontecimientos que condujeron a su muerte y, posteriormente, a la condena de Michelle por homicidio involuntario, así como las relaciones familiares después del trágico hecho.

Desde los Estados Unidos, la actriz nacida en el Bronx, New York, Cara Buono, en dialogo con Caracol Radio sobre su personaje afirma, “tengo el papel de Gail Carter, soy la mamá de Michelle Carter, protagonizada por Elle Fanning y descubro que mi hija es cómplice en el suicidio de un chico que no sabía que existía, hasta que mi hija me cuenta sobre él. Entonces tengo el papel de una mamá a la que el mundo de repente le cambia en un solo día y que intenta conectar con su hija y estar allí para ella, mientras descubrimos que causó esta trágica situación”.

Sobre la preparación de su personaje, Cara Buono dice, “ya estaba familiarizada con el caso por las noticias, y había visto un documental que volví a ver varias veces, pero realmente me apoyé en los guiones de los escritores, entonces no traje ningún tipo de juicio de valor a mi trabajo, pienso que las personas de pronto ven la historia inicialmente y tienen su propia visión para juzgarla, yo también lo hice cuando supe del proyecto por primera vez, pero pensé ¿Que puede ser nuevo en la historia?, sabemos que ella lo hizo y este pobre chico se suicidó, pero lo que descubrí y me hizo querer ser parte del proyecto, es que ellos pintaron una imagen más compleja de la historia de ambas familias y de todos los involucrados”.

Sobre su relación con los protagonistas Elle Fanning y Colton Ryan, tanto detrás de cámaras y durante las grabaciones Cara sostiene, “Colton es absolutamente increíble y tiene un papel hermoso, que es Coco, lo había visto en la película de “Dear Evan Hansen”, lo amé ahí y por supuesto conocía el trabajo de Elle antes de esto y simplemente amé trabajar con ella, verla como profesional y solo estar cerca de ella quien es un increíble ser humano, es profesional, ella es preparada quisiera que cualquiera tuviera la experiencia de trabajar con Elle”.



La mini serie ‘The Girl From Plainville’ ya tiene disponible su primer capítulo, en la plataforma de streaming STARZPLAY y habrá uno nuevo cada semana.