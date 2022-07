Rigoberto Urán: "Hay que intentarlo, aunque se llegue tarde a la meta"

El ciclista colombiano Rigoberto Urán fue uno de los protagonistas de la novena etapa del Tour de Francia en la que al final se impuso Bob Jungels (AG2R). El antioqueño, viajó gran parte de la fracción en la fuga y se esperaba una posible sorpresa suya con un ataque que le permitiera quedarse con la fracción.

No obstante, el pedalista líder del EF Easy Post, aseguró que sintió las secuelas de la caída del sábado y por eso perdió más de 7 minutos en la meta de Châtel, aunque prometió "seguir intentándolo".

"La idea era ir en la fuga, aprovechar el momento. Pensaba que me encontraría mejor de las secuelas de la caída de ayer, pero no, me costaba mucho. Cuando arrancó Ion (Izaguirre) no pude seguirlo y al final me molestaba el codo y la pierna", señaló el corredor que ahora ocupa la casilla 22 en la general a 9'41'' del líder, el esloveno Tadej Pogacar.

Urán restó importancia al tiempo cedido en la meta y consideró importante el hecho de haberlo intentado.

"Lo mas importante es intentarlo, hay que arriesgar muchas veces. Se intentó, se perdió mucho tiempo en la general, pero quedan etapas y vamos a seguir trabajando a ver qué pasa. Hay que dar lo mejor. Aunque se llegue tarde a la meta, no importa, hay que probar", aseguró.

El colombiano señaló que todavía no ha dicho su última palabra en este Tour: "Quedan dos semanas muy fuertes, en el Tour todo es importante, es un trabajo de equipo. Vamos a seguir intentándolo y a seguir luchando", concluyó.

El Tour de Francia tendrá descanso este lunes, antes de asumir la segunda semaan de competencias que iniciará con una complicada fracción en la cual la línea de meta será en un premio de segunda categoría.