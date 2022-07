La propuesta del IDRD para que haya fútbol femenino en el segundo semestre

El pasado jueves se conoció que Colombia no tendrá Liga Femenina para el segundo semestre luego de que los 36 clubes afiliados a la Dimayor, no llegaran a un acuerdo para la realización del campeonato, como causa de una falta de iniciativa.

Respecto a esto, la directora del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte), Blanca Durán, se refirió a su propuesta para que haya competencia en el país y las futbolistas no queden desamparadas durante el segundo semestre.

En El VBar de Caracol Radio, la directora de la entidad dio a conocer su idea: "Estoy proponiendo a los institutos de recreación departamentales que asumamos el entrenamiento y el acompañamiento de las jugadoras profesionales de los clubes durante el segundo semestre y que las jugadores puedan competir en un torneo organizado por los institutos con el apoyo del Ministerio del Deporte".

"Es importante que las jugadoras no se queden por fuera de jugar, porque quedan sin contrato, se quedan abandonadas una vez se quedan sin liga. Estoy invitando a los departamentos a que asumamos el compromiso de proteger y acompañar a las futbolistas para que se pueda hacer una competencia en el segundo semestre y tengan un reconocimiento de los departamentos en los cuales juegan", agregó.

Sobre los costos y el tema de los salarios, aseguró que por temas legales la opción es un auxilio a las deportistas

"No podemos pagar salarios pero podemos dar auxilios, es una de las propuestas que quería hacer a los institutos. Es plata pero no es un salario, no podemos contratar jugadoras profesionales, es una restricción legal que tenemos por ser institutos de deporte estatales. Ese auxilio permitirá el acompañamiento de un entrenador, que haya todo el acompañamiento de fisioterapeutas y todo un equipo profesional de medicina del deporte", dijo al respecto.

"A algunas mujeres les pagan menos que el salario mínimo, los equipos contratan a las mujeres con una figura que les permite pagarles menos del mínimo. Buscamos que tengan un auxilio que les permita sostenerse durante el semestre, que sea alrededor de un salario mínimo y que les permita tener acceso a un entrenador y a un equipo de apoyo físico y a los escenarios para entrenar", agregó.

Por su parte, recalcó que ni América y Cali, equipos que estarán en la Copa Libertadores, pueden participar en este torneo, pero deja la puerta abierta a lo que decidan los equipos y la Dimayor.

"En principio no porque Dimayor no les permitiría participar, pero ya pasaría por la Dimayor y los equipos profesionales. La idea es proteger a las deportistas y la propuesta es que sean equipos departamentales en los cuales recojamos a esas jugadoras que quedarían sin ningún vínculo con sus equipos", comentó.

Finalmente, resaltó la importancia de no dejar a las futbolistas sin competencia, ya que esto podría acarrear implicaciones como la pérdida del estado físico para la liga del 2023, de la cual espera sea un torneo "serio".

"Es importante que se entienda que estamos buscando que las jugadoras no queden desprotegidas por una decisión de los equipos profesionales del país, son seis meses que las jugadoras no van a tener ingreso, es difícil que no tengan acompañamiento, entrenamiento, pueden perder su condición física. Algunas tendrán que aceptar otro trabajo y no podrán volver al fútbol", concluyó.